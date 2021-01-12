《天下雜誌》今天(12日)公布了2021首波國情調查與民調，總統蔡英文滿意度達到48%，更是打破前任的馬英九、陳水扁連任民調紀錄，然而屢次高調與在野黨互嗆的行政院長蘇貞昌，這次卻呈現死亡交叉，不滿意度高達53.1%創新高。

天下雜誌民調出爐，內容指出，受益於新冠肺炎出色防疫，對台灣前景樂觀者高達48.9%，為自2002年來最高點；經濟滿意度也有42.4%，同樣為歷史新高。

行事最高調也最強勢的閣揆蘇貞昌儘管還有42%滿意度，但不滿意度飆升至53.1%，呈死亡交叉。(圖／本報資料照)

至於總統蔡英文2020年表現，有12.6%非常滿意、35.7%有點滿意、26.5%不太滿意、20.3%非常不滿，滿意與不滿意度分別為48.3%與46.8%。

而過去一年來，行事最為高調、頻頻與在野黨互嗆的蘇揆，則是有10.4%非常滿意、31.6%有點滿意、27.8%不太滿意與25.3%非常不滿，總體42%的滿意度比起去年下滑3.7%，但滿意度飆升至53.1%，呈現死亡交叉。

此次調查為《天下雜誌》調查中心與台灣大學政治學系教授張佑宗研究團隊合作，於2020年12月3日至12月6日同時進行市話與手機網路問卷民意訪問。調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。市話調查方法是以台灣住宅電話號碼簿為母體，採分層比例隨機抽樣法，訪問1075位年滿20歲以上民眾。手機網路問卷調查方法，採分層比例隨機抽樣法，抽出1680位受訪者進行問卷調查，回收1125份有效問卷。

市話與手機網路問卷民意訪問有效問卷共2200份。在信心水準為95%的情況下，抽樣誤差在正負2個百分點之內。

(中時新聞網)