中央疫情指揮中心今（12日）證實，北部醫院一名醫師（案838）遭病患傳染新冠肺炎，同院的護理師女友（案839）也被該名醫師給傳染，讓外界開始擔憂醫療防線出現危機。不過，醫師姜冠宇表示，其實這次的院內感染並不算嚴重，反而能讓大眾對醫療院所的防護再度重視。他更指出，與英國的院內感染的情況相比，台灣真的安全太多！

國內出現首例醫師染疫，同時爆發兩名本土確診，鬧得人心惶惶，指揮中心急公布醫師足跡與疫調，呼籲民眾做好自主管理。對此，醫師姜冠宇指出，台灣這次醫療人員受感染的疫情其實並不嚴重，目前所做的緊急處置，已將損失控制在最小，跟當年的SARS疫情不能相比。

不過，姜冠宇表示，也因為這次的院內感染，再次提醒了社區防疫的重點，就在於醫療院所。只要有醫療人員受到感染，就可能會牽連到很多醫療人力資源，造成癱瘓。「若這次疫情爆發在社區，有一定程度疫情是很致命的。」

經過新冠疫情肆虐一整年，見證醫療崩潰的歐美醫師，有將近一半的人產生心理傷害。（示意圖／達志影像）

說到醫療系統崩潰，姜冠宇表示，在英國的情況就更加嚴重，幾乎所有的醫療人員都開玩笑表示，自己已經「族群免疫」，因為大家都得過了，何況防護工具也不夠用。在英國，400個住院病人中，就有超過150個染上新冠肺炎的病患，且有很大的機率，幾天後超過一半的人都會染疫。

姜冠宇解釋，英國與台灣最大的不同，就是病房採「開放式空間」，並依照病情不同給予不同的燈，「綠燈為安全，黃燈為疑似感染，紅燈為確診」。姜冠宇開玩笑說，紅燈與黃燈在病房分布圖上好像打地鼠一樣，「這邊亮那邊亮」，但這就是別國貨真價實的「院內感染」盛況。

由於醫療資源分配不足，醫護只有在替病患插管時才會全副武裝，而一般的呼吸疾病照顧，姜冠宇說，「都是用一套垃圾袋材質的圍兜，去照顧這個沒有互相用隔牆隔離的病人們」。姜冠宇直呼，台灣相比之下真的安全多了，希望在爆發院內感染後，民眾能給醫護多一些鼓勵，「別說異常或措施不當，我們已經好太多了」。

最後，姜冠宇透露，這些英國疫情資訊，都是在當地醫院服務的學妹告訴他的，而當地疫情嚴重程度，連學妹和她男友都早就被感染過一輪了。坦白說，這些對醫護打擊都很大。經過新冠疫情肆虐一整年，見證醫療崩潰的歐美醫師，有將近一半的人產生心理傷害。姜冠宇表示，「如果重來，他們可能不願意再選擇當醫師了。」

(中時新聞網)