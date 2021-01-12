雖有新冠肺炎疫情肆虐，但各地政府在財政與貨幣上都頻下猛藥，使得市場資金充沛，也讓全球股市牛市沖天表現不凡，經濟率先回穩的大陸，其代表指數滬深300更是猛漲。

由於大陸政策主軸仍以內需消費為發展根本，因此相關大消費基金表現更佳，兆豐國際投信所發行的中國內需A股基金，2020年以超過6成的報酬率勇冠群雄。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，若新冠肺炎疫苗可如期量產，配合政策面不間斷的挹注，高盛預估在2021年下半年，主要國家的經濟成長將回到疫情前水準，全球股市今年仍有表現空間，相較於歷史高點基期較低的陸股，或許更值得投資人關注。

目前大陸消費有8成均為城鎮居民貢獻，因此中國商務部等12個部門聯合印發「關於提振大宗消費、重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知」，希望透過政策引導，激發大陸農村消費潛力，持續擴大消費市場，進而帶動經濟成長。

雖然2020年受疫情干擾風險意識高漲，多數大陸居民皆以守緊錢包為第一優先，使得可選消費明顯受到壓抑。但就逐月數據觀察，消費力的確在慢慢回溫，如佔大陸消費最大的單一品項「汽車」為例，最早預估2020年將有高達2成的銷量年比衰退，就目前觀察或許有機會達到持平的表現。

再者，不久即將進入大陸農曆年節採購送禮旺季，預期可讓多數業者迎來一波銷售高峰。且過往農曆年節前，人行通常會讓市場資金趨於寬鬆，無論對於實際消費面或股市投資而言，均有正面助益，推測相關的大陸大消費基金也將持續有不錯的表現。

(工商 )