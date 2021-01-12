一年之計在於春，投資大陸也不例外，每年第一季陸股都有所謂的春季躁動行情，所指的就是股市表現大多是以上漲作收，今年以來10個交易日陸股上證指數與深圳綜合指數分別上漲1.68％、2％，也令投資人不免期待今年的春季躁動行情。

進一步觀察投信發行的大中華基金，今年來表現更勝大盤，群益中國新機會、群益華夏盛世、復華大中華中小策略、國泰中國新興戰略、富邦大中華成長、富蘭克林華美中國消費、安聯中華新思路、統一大龍騰中國、保德信中國品牌-美元、富蘭克林華美中華等基金表現都相當出色，也值得投資人把握相關投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，根據過去陸股投資經驗，代表春季躁動的第一季進場陸股往往報酬率都不錯，特別是成長型類股漲幅更是領先，統計過去6年春季躁動期間平均上漲15.11％，若扣除去年因新冠疫情全球股災的話，平均更有20.1％的漲幅。

整體而言，陸股歷史經驗顯示第一季上漲機率高，又以深圳板塊成長性為佳，A股市場每年都有春季躁動，特別是近三年趨勢都站在成長股，在經濟持續轉型下，預估今年春季躁動仍將由成長股領頭。建議看好陸股表現的投資人，不妨趁年初之際布局大陸的成長類股。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，陸股因為預期兩會的政策預期，年報的利多預告以及第一季為全年社會融資投放最高峰，第一季的陸股通常會有春季躁動的跡象。

從目前宏觀數據，資金面以及企業獲利來看，2021年春季躁動發生機率高，從產業表現來看，近期內需的白酒，汽車，新能源產業均有不錯的表現，由於大陸官方調高2030年的非石化能源比重，但因為風電裝機數量成長有限，預估光伏承擔較大的非石化能源目標達成的任務，加上Tesla Model Y調降價格訂單強勁成長，歐洲新能源汽車持續高度成長，相關的光伏以及新能源汽車產業都是2021年產業景氣能見度較高的產業。

(工商 )