天下雜誌提供

《天下雜誌》今天公布2021年國情調查。對總統蔡英文的表現，維持在2020年的高檔，滿意者48.4％，高於不滿意的46.8％，打破前總統馬英九、陳水扁在第二任的紀錄。不過對行政院長蘇貞昌的滿意度則從去年45.7％降為42％，且出現死亡交叉，不滿意度53.2％高於滿意度。

調查中顯示，民眾對台灣目前經濟表現滿意度創下新高，非常滿意和有點滿意達到42.4％，為國情調查從2002年展開以來最高峰；對國家未來發展樂觀者，同樣在新高點48.9％。

對總統蔡英文的表現方面，也維持在2020年的高檔，滿意者48.4％，高於不滿意者46.8％。天下雜誌指出，這不但在領導人連任期間少見，也打破前總統馬英九、陳水扁的紀錄。

不過，在自信的背後也透露出警訊。當進一步問到未來一年（2021年）自己的經濟狀況會變好或變壞？ 不論是選擇「會變好」或是「和今年（2020年）一樣」這兩個正向答案者，都比去年減少，可見態度較往年躊躇。

對政府施政的不安和不滿，也具體反映在對政策的支持度。蘇貞昌的滿意度從去年45.7％降為42％，且出現黃金交叉，不滿意度53.2％高於滿意度。

雖然大家對經濟表現滿意，卻愈來愈多人對「分配」產生質疑。國人認為政府最需要馬上改善的項目以「提升經濟競爭力」以30.8％居冠，「縮小貧富差距」以27.5％緊追在後；其他依序為增加就業機會、保障食品安全、改善兩岸關係。

被問到對政府縮短貧富差距施政是否有信心時，很有信心或有點信心者僅24.2％。相較之下，有71％的人卻是有點沒信心或很沒信心。

這份國情調查也發現，國人對兩岸關係的看法，或已走到轉折點。當問到擔不擔心接下來一年台灣與中國大陸發生戰爭？回答非常擔心者為18.2％、有點擔心31.8％。

天下雜誌指出，總的來說，擔心和不擔心者分別為50％和48.3％。以「非常擔心」者僅約一成八，顯示並未從內部產生中共意欲引發的恐懼感，而抗疫成功更強化國人的自信心。

該調查為《天下雜誌》調查中心與台灣大學政治學系教授張佑宗研究團隊合作，於2020年12月3日至12月6日進行，有效問卷共2200份。在信心水準為95％的情況下，抽樣誤差在正負2個百分點之內。

(中時 )