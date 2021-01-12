大陸廣東省深圳市衛健委12日通報，新增一宗境外輸入無症狀感染個案，患者為一名香港林姓跨境司機，據通報，林男11日中午於皇崗口岸過境深圳，經廣深高速到東莞市橋頭鎮某紙品廠裝貨，同日下午5時許檢驗中心報告林男新冠病毒核酸檢測初步顯示受感染，同晚覆檢結果相同，他其後被送往深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療。

深圳衛健委微信公眾號消息稱，林男自稱居住在香港，最近14天身體無任何不適，從去年12月28日至今年1月7日，除休息日外，林男每天均駕駛貨櫃車從皇崗口岸過境深圳，在福田海關核酸檢測點接受採樣後，駕車往東莞，當晚原路返回皇崗口岸出境，未在大陸過夜。東莞衞健委則指，林男從去年12月27日起曾接受11次檢測，首10次均顯示未感染，至11日才確認染疫。

經排查，初步判斷林男在深圳有密切接觸者兩人，該兩人的密切接觸者13名，以上15人均已接受集中隔離醫學觀察。另香港疾控部門對林男的貨櫃車和車上貨物等採集了11份外環境樣本進行新冠病毒核酸檢測，結果均無病毒。

(中時 )