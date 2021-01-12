台中市觀旅局為加強推動「居家檢疫者，家屬入住安心旅宿」，台中市觀旅局12日攜手與旅宿公、協會，提供安心旅宿超值優惠。對此，台中市旅宿公協會響應市府，將自宅留給居家檢疫者，居家檢疫者的家屬，入住合法旅宿的補助政策，並配合提出超值優惠措施，目前台中市旅宿業已有超過40家響應，且家數還會陸續增加中。

台中市府12日攜手旅宿業者，針對居家檢疫者的「家屬」，入住安心旅宿，加碼推出超值「住宿優惠」。台中市盧秀燕表示，旅宿業者提供的優惠適用全國民眾，呼籲居家檢疫者的家屬，可外出住旅館，自宅則讓返國家人居家檢疫使用。

台中市觀光旅館公會理事長廖國宏、台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖，及台中市民宿協會理事長陸冠全等人異口同聲地強調，中市旅宿公協會響應市府，將自宅留給居家檢疫者，居家檢疫者家屬，入住合法旅宿的補助政策，並配合提出超值優惠措施，目前台中市旅宿業已有超過40家響應，還會陸續增加。

台中市觀旅局指出，即日起至今年6月底止，扣除農曆春節連假，已有全國知名連鎖五星級飯店，推出居家檢疫者家屬，只要連續入住4晚以上，最低每晚每房2,000元，還有西區知名老牌五星級飯店推出連續住滿14天，有機會每人每晚平均最低800元等優惠，讓家屬輕鬆住，也可減輕荷包負擔。

盧秀燕強調，防疫期間台中市旅宿防疫，採分流管控，市府依據中央規範成立「居家檢疫替代所」，僅收住居家檢疫者，不收住一般遊客，目前已有28家旅館，成為居家檢疫替代所，將提供1,723間居住容量。 盧秀燕認為，境外返鄉人潮高峰期，預估落在1月18日至27日，目前市民申請入住居家檢疫替代所，已呈現飽和，加上中央自1月15日起，加強國人入境防疫措施，因此，除了原本安心旅宿優惠方案，補助台中市居家檢疫者家屬，連續14天入住中市合法旅宿，每戶5,000元，且限定台中市民，補助戶數無上限。

台中市政府去年3月已推出居家檢疫替代所，提供有居家檢疫住宿需求的市民入住，因應春節返鄉人潮，替代所能量漸趨飽和，市府才攜手旅館業者，針對居家檢疫者「家屬」，提供超值住宿優惠。

(工商 )