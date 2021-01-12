美國國會確認拜登當選美國第46任總統，現任總統川普承諾1月20日有序交接，而美國聯準會(Fed)利率會議紀錄顯示，官員一致贊成保持資產購買速度穩定，投信法人指出，今年美股的資金行情可望延續。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，IMF預估美國今年GDP將成長3.1％，家庭、企業與政府需求同步溫和復甦，其中家庭消費信心與能力回升，企業聘僱與資本支出增加，弱美元與庫存重建推升需求和貿易量回到正軌，企業方面整體盈餘持續上修，支撐評價面，預期美股2021年可望延續漲升行情。

蘇聖峰指出，美國長期採取寬鬆利率政策，所造成的結果就是現金越來越薄，股票實際上越來越值錢，在低利率或負利率沒有結束下，美股對於投資人的吸引力仍高，建議短線若遇較大拉回分批布局。

在資金行情充沛、低利環境下，成長強勁的科技類股仍將是領頭羊，看好疫情後的新生活型態與結構性變化受惠股，如雲端資料中心與軟體、FinTech、精準醫療、線上博弈、教育、遊戲等。

不過，要提醒投資人的是，由於短線股市漲多，震盪風險加大，定期定額為最佳選擇，且宜長期扣、不停扣，才能克服人性追高殺低弱點，可望達到錢滾錢、財富成長效果。

(工商 )