亞債最大市佔率在大陸債市，尤其是大陸地產開發商的發債狀況，因此，大陸地產商的債務體質將牽動亞高收的後市表現。投信法人分析，就現況而言，大陸地產商再融資發行已多於2020年完成，預期發債量將在監管新規下逐季下降，投資等級地產商收益率低於7年平均，高收債利差則處於14年來高點，收斂空間大，大陸房地產發行量下降，有助於債券價格表現。此外，亞債在高息收、高成長及低違約率等優勢下，仍將獲市場抬愛。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，大陸除了地產商債務體質轉佳外，經濟也加速復甦及出口持續回溫，有利企業積極的現金管理及控制營運成本，將持續優化企業債體質。就中長線來看，大陸十四五規劃提高內需、對外開放投資，有利地產、消費、工業的表現，將帶動亞洲債券價格走揚。

尹晟龢指出，在歐美疫情重燃的同時，亞洲區經濟穩步恢復，原物料需求提升，有望支撐2021年上半年企業表現，預料亞洲2021年仍為世界成長的引擎，亞債在高息收、高成長及低違約率等優勢下，仍將獲市場抬愛，建議逢低分批布局。

在券種選擇上，大陸能夠發行境外美元債的企業，多是能通過國際投資人檢視，在籌資熟練度及財報透明度上，經得起市場考驗的，建議優先布局符合ESG條件、對投資者信息披露透明度高、營運狀況良好、財務和金流相對穩定的ESG企業債。

(工商 )