朱學恒直播。

我國又現本土病例，北部某醫院昨(11)傳出院內感染，共有兩名醫事人員確診，本土疫情拉警報，但指揮中心卻仍不肯明確說明，這讓宅神朱學恒相當憤怒，在臉書開直播痛批指揮中心，老是用問A答B的方式逃避，一直用「北部醫院」混淆視聽，鄭文燦都出來開記者會了，難道他不是桃園市長嗎？

朱學恒在臉書上表示，蔡英文總統曾說過，「資訊越透明、防疫越有效」，但為何昨天晚上該消息還被說是謠言，今天早上周玉蔻卻知道的比所有人都多，講得還比政府記者會詳細，難道只有親政府媒體人可以透明，其他人通通不准嗎？

指揮中心不公布醫院，難道在那邊住院的，看病的，足跡有交錯過的民眾沒有知的權利嗎？朱學恒表示，今天早上該院門診急診照常開設，為什麼民眾不能擁有知情退避權，一定要讓民眾處在無知的狀況下擔心受怕？而且醫院名稱不能透漏，結果民間企業的資料直接被指揮中心公開，「大江購物中心」、「星巴克國際店」、「振宇五金行桃園國際店」，這些地點難道不用跟醫院一樣被保護嗎？

朱學恒更指出，那間醫院上個月還被爆出檢測分流不確實，結果連名字都不能透漏，這樣要如何監督？如何讓民眾避開這家已經被檢舉有疏漏的醫院，這到底是護短還是避免民眾恐慌？事實上，民眾還是恐慌，而且恐慌到以為每家突然關店消毒的商廠都有危險，不公開透明，只想資訊管制，就是不對！

(中時新聞網)