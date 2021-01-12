染疫醫師足跡更新！指揮中心發言人莊人祥指出，經查後發現，案838先前曾指出傳染期曾於大江購物中心吃丼飯，但事實上是在1月5日前，且地點也非大江購物中心，因此最後將大江購物中心移除個案足跡，且各案1月6、7、8日都僅有上下班足跡，僅有1月9日曾外出至星巴克以及五金行消費。

中央流行疫情指揮中心宣布今天新增2例本土個案，為案838醫師及案839醫師女友，稍早曾公布案838確診醫生的足跡，1月8日到1月9日曾去過大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店，1/8曾在大江購物中心用餐，以及隔日去星巴克喝咖啡。

不過，指揮中心今晚更新案838足跡，發言人莊人祥表示案838記錯了，先前提到曾至大江購物中心吃丼飯，但時間為1月5日前，且地點也非大江購物中心，因此最後將大江購物中心移除個案足跡。

大江購物中心上午貼出公告「今日暫停營業一天」，稱是配合年度設備維護及聯合稽查進行年關前衛生消毒作業。如今還原事實，是因疫調被列為染疫醫師足跡，因此暫停營業並全店消毒。

(中時新聞網)