衛福部食藥署公布「旅宿業附設餐廳稽查專案」，其中5星級飯店「日暉國際渡假村 台東池上」名列不合格名單之上，日暉今（12日）發布聲明稿表示，飯店在去年9月9日進行首次抽檢，而去年10月15日經由複檢已通過，確認食品安全已無虞，讓消費者能放心。

日暉指出，為避免大眾誤導造成恐慌，飯店有責任對外說明這一事件，由於當時飯店餐廳內部當時正值新舊主廚交接，未第一時間將原已打包（未使用）的過期調味粉丟棄，落實HACCP報廢程序，暫擱置於廚房抽屜內，因此造成查核結果被列為不合格。針對報廢流程疏失，飯店當時即刻進行改善，為了提供顧客良好的食品安全，日暉與政府站在同一陣線，針對內部進行更嚴格的自我要求，措施要點如下：

1.每兩周內部稽核

2.每月進行人員的食安教育訓練

3.從驗收端開始，有效期限要超過半年，不到半年的就不進倉庫

4. 每周廚房全盤檢查倉庫，每兩周公司派員檢查

日暉也表示，未來飯店除了嚴格落實HACCP食品安全規範，也為讓旅客吃的更安心，而嚴正聲明僅使用在地台灣豬，並不再提供豬肉加工製品，敬請消費者安心。

(中時 )