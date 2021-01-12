南韓娛樂圈近日傳出一名男演員涉嫌猥褻、性侵未遂女演員，據韓媒透露的線索，男星裴振雄被指就是加害人，今（12日）裴振雄則委託律師發聲明，反駁女方指控，並稱自己才是先提告的人。

裴振雄12日透過律師聲明，坦言自己的確是新聞事件的主角，但否認有猥褻後輩女演員，並表示在報導出來之前，自己就先以性騷擾罪提告對方了，只是對方先發聲，佔了輿論優勢，雙方各執一詞，對此，警方則表示：「目前尚未對嫌疑人進行調查，所以不能詳細透露事件內容。」

裴振雄曾參演電視劇《Good Casting》、《機智牢房生活》、電影《獄火重生：金昌洙》、《抓住救命稻草的野獸們》等，和鄭雨盛、全度妍、宋承憲、金泰希大咖男女神合作過，在戲中大多都是黑道配角，也是許多韓劇的熟面孔。

韓媒日前爆出裴振雄去年以在家裡開趴為由，邀後輩女演員到京畿道的一棟別墅，未料期間他突然伸出狼爪，猥褻並且試圖性侵，女方在反抗過程中多處受傷，胸口也留下明顯傷疤，事發後，女演員已向警方報案，目前仍在接受精神科治療，而事件爆發後，裴振雄目前已關閉IG。

(中時新聞網)