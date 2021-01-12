「為什麼不把病痛轉到我身上」。淡水一名父親，去年曾在臉書社團「爆怨2公社」PO文，表示14歲的兒子3度罹癌，從7歲第一次診斷出癌症、9歲復發、14歲又再度被診斷臉部有惡性腫瘤，而少年近況曝光，恐怕必須削去大部分的左臉，才能保命，父親難過表示，不斷借錢、工作來支付高昂醫藥費，甚至戶頭僅剩400元，不知道該怎麼辦。

曾是廚師的單親許爸，從兒子2歲開始獨自撫養，7歲兒子臉部長惡性腫瘤，許爸拿出積蓄治療兒子，也辭去工作在家專心照顧，一年後腫瘤慢慢消失，原以為兒子健康平安，想不到9歲時癌症復發，甚至得削去部分左臉，期間許爸向親友借錢、求助基金會，還得拿左小腿部分骨頭重建臉部，才不會過度凹陷，兒子也因此非常自卑。

直到兒子11歲逐漸恢復健康，也重新回到學校上課，許爸為了還錢，找了兩份工作，以為生活開始上軌道，去年14歲的兒子左臉又變腫，牙齒牙齦都被腫瘤侵蝕，兒子再度罹患第3期惡性腫瘤，必須再次將臉挖開、切除腫瘤。

據悉，少年將於1月20日動手術，費用約20萬，術後化療、住院等費用約60萬，存款僅剩400元的許爸既難過又心急，且醫生表示撐過手術後，如果之後藥物治療沒起色，恐怕只剩半年生命，許爸祈求奇蹟出現，「我願意代替他來承受這些病痛」。

(中時新聞網)