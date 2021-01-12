被封為「抖音四大蘿莉」的大陸正妹網紅蔡蘿莉，擁有一雙水汪汪的眼睛與嬌小身材，加上每回現身都以超可愛的蘿莉塔造型打扮現身，讓她微博吸引百萬粉絲追隨，抖音更有千萬人支持。然而近日陸網卻瘋傳一張她難得脫下口罩的無P真面目照，判若兩人的模樣讓陸網友驚呼「這個是老阿姨吧」。

憑著可愛外型在抖音上爆紅的蔡蘿莉，在微博自稱是2000年1月出生，今年21歲。由於擅長打遊戲，加上總是不吝嗇地秀出各種大尺度養眼照，讓她很快地成為宅男寵兒，微博擁有近130萬粉絲追隨，人氣不輸明星。

蔡蘿莉平時美照。(取自蔡蘿莉微博)

蔡蘿莉人氣火紅，還曾與汪東城合作。(取自蔡蘿莉微博)

然而近日陸網就突然瘋傳一張蔡蘿莉私下參加粉絲聚會的零修圖照，照片中她梳著俏皮雙馬尾，並穿著一襲蘿莉塔風格的裙裝與粉絲開心用餐，但少了美顏修圖的臉蛋，似乎落差有點大。

蔡蘿莉終於脫口罩了，無P真面目照瘋傳。(取自微博)

蔡蘿莉的無P照也意外引發大陸網友熱議，紛紛留言「劉謙 別以為戴個假髮我就不認識你了」、「我看到一個評論說是地下城的哥布林」、「怪不得老是戴口罩」、「她真實年紀多大啊，長得也太老了」、「跟蘿莉毫無相關」。

(中時新聞網)