聯想集團12日宣布，公司董事會批准一份初步建議，內容有關建議發行中國存托憑證（CDR），並於上海證券交易所科創板申請上市及買賣。公司擬發行的新股，佔擴大後的公司已發行普通股股份總數不超過10％。

聯想表示，擬將發行基礎股份的所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，及補充本公司的營運資金。

公司目前已發行普通股股份總數為120.41億股。公司將向股東尋求特別授權，以發行最多13.4億股普通股，佔擴大後的已發行股份總數的10％。

(工商 )