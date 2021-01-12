氣溫持續下探 雙溪降下冰霰 21:502021/01/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙溪區長藍瑞珉說，他特地致電里長，約1個小時降下冰霰，冰霰數量相當多，初步查證並非下雪而是冰霰。（摘自臉書社團「雙溪同鄉會」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 冷氣團來襲，氣溫持續下探，臉書社團「雙溪同鄉會」今（12日）晚間8時許傳出泰平里傳出下雪消息。雙溪區長藍瑞珉說，他特地致電里長，約1個小時降下冰霰，冰霰數量相當多，初步查證並非下雪而是冰霰。 網友們紛紛在「雙溪同鄉會」留言，有民眾拍下泰平里目前溫度僅1.6度，不少當地民眾都留言直呼「好冷！」藍瑞珉說，雙溪泰平里曾下過雪，若有民眾要前往追雪，要注意保暖及雪鍊等，防止意外發生。 竹縣尖石後山今又下雪 3校停課 強烈寒流席捲 金門今晨出現4.7度低溫 (中時 ) #雙溪 #冰霰 #泰平里 #氣溫 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今晨下大雪 新竹尖石3國小停課 08:162021/01/12 生活 食力大爆發 麗寶50家餐飲多國料理稱霸全台Outlet 16:112021/01/12 寶島 越冷越開花 電商營運締新猷 04:102021/01/12 財經要聞 春節低溫加人流 成防疫難點 2021年春運預期大幅減少至約4億人次 04:102021/01/12 全球財經 《電子商務》強調架上肉品標示正確 網家偕亞緻推出星級主廚牛肉麵 17:052021/01/12 財經 川粉暴動後破冰會川普 彭斯私下爆氣 小動作報復 12:122021/01/12 國際 辦公市場炙手可熱！北市每坪月租直逼3千 創20年新高！ 16:502021/01/12 財經 史無前例 連3波寒流明再探4度 第4波恐這天報到 08:222021/01/12 生活 礦坑口吃無菜單料理 火車過橋山景當配菜 11:302021/01/12 生活 7度低溫脫了 桃園議員秀肌肉狂圈粉 網喊猛：一出道就露點 12:032021/01/12 政治 防止石斑魚受凍 永安業者備暖氣、防風林 17:232021/01/12 寶島 生活熱門新聞 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 醫師染疫！當事醫院遭爆一般門診、新冠檢疫混一起 陳時中回應 - 生活 染疫醫師足跡更新 指揮中心：案838沒去大江吃丼飯 - 生活 院內爆感染 醫護人員揭指揮中心沒說的真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。