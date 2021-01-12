冷氣團來襲，氣溫持續下探，臉書社團「雙溪同鄉會」今（12日）晚間8時許傳出泰平里傳出下雪消息。雙溪區長藍瑞珉說，他特地致電里長，約1個小時降下冰霰，冰霰數量相當多，初步查證並非下雪而是冰霰。

網友們紛紛在「雙溪同鄉會」留言，有民眾拍下泰平里目前溫度僅1.6度，不少當地民眾都留言直呼「好冷！」藍瑞珉說，雙溪泰平里曾下過雪，若有民眾要前往追雪，要注意保暖及雪鍊等，防止意外發生。

(中時 )