創投支持的歐洲新創投資去年達到創紀錄的410億美元，歐盟也將在今年3月發布《歐盟新創國家標準》（EU Startup Nation Standard），進一步處理股票期權等各項規範。最新消息指出，歐洲最適合新創企業的國家是波羅的海三小國，排名甚至比英美更前面。

《路透》報導，根據歐洲的跨國創投公司「Index Ventures」的評估，在22個國家排名中，愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛名列前茅，比美國、英國、以色列、法國和德國都還要前面，主要原因是新的股票期權政策，更容易吸引並留住員工。

報導指出，拉脫維亞去年12月新法為新創公司員工提供免稅優惠，並減少出售股票前持有時間的禁售期限。一直以來，小規模的新創傾向於發給員工股票期權，因為與大型公司相比，它們難以提供高薪來成為吸引員工的誘因。

Index Ventures合夥人米諾特（Martin Mignot）表示，儘管這些政策變化對拉脫維亞、立陶宛的新創企業來說是個好消息，但更需要的是歐盟其他地區的仿效。該公司自1996年來廣泛投資歐洲科技企業，也是臉書、Skype和近期熱門的網路炒股平台「羅賓漢」（Robinhood）的早期支持者之一。

(中時新聞網)