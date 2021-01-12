美國國會警察在一份聲明中說，在上星期為川普支持者的暴亂事件後，第2名當時阻止暴動的國會警察傳出死訊，可能是鬱悶而想不開。

軍事網報導(military.com)死者是現年51歲的霍華·李班古德（Howard Liebengood），他是在國會服役15年的資測警察，星期六下班後就傳出死訊。國會警察的聲明沒有給死因，不過華盛頓郵報和其他新聞媒體，援引執法人員的話說，他的死是輕生。

國會警察布萊恩‧西尼克(左)與霍華‧李班古德(右)，在國會動亂後身亡。(圖/國會警察辦公室)

第1個因國會暴亂而死的警察布萊恩‧西尼克(Brian Sicknick)，他在執法時，被滅火器重擊頭部，雖送醫卻不治。

國會警察在上星的一份聲明中說，西尼克警官「與抗議者進行身體接觸時」受傷，並於上星期四在當地一家醫院裡醫治無效。

至於李班古德，他也在上周三的騷亂中值班，他並不是在當天受傷，是回家之後才傳出死訊。

國會警察聯盟主席古斯·帕帕斯塔納西歐（Gus Papathanasiou）在一份聲明中說：「我們對於李班古德警官的死感到悲傷，每位國會大廈警察，都將他人的安全放第一優先，李班古德警官是無私服務的典範，這是悲慘的一天。」

前美國國務卿、民主黨麻州參議員約翰·凱利（John Kerry）表示對李班古德和西尼克兩位警官的致哀，凱利說，他認識李班古德，他都稱他為「霍威」(Howie)，「他臉上總是掛著微笑，但同時也非常關心我辦公室裡，那些的年輕員工們的安全。」

凱利稱李班古德和西尼克的死，是「兩個愛國者的離去，他們致力保護民主大廳，還犠牲了生命。」

李班古德的死，是國會大廈暴亂後的第6人死亡。

第1位死者是35歲的艾希莉·巴比特（Ashli​​ Babbitt），她是加州來的空軍軍官，支持川普，並闖入國會大廈，之後被國會警察開槍打死。她的死亡正在調查中，開槍的警察目前休行政假。

其他的死者是34歲的羅珊·博伊蘭（Rosanne Boyland）、55歲的凱文·格里森（Kevin Greeson），與50歲的班傑明·菲利普斯(Benjamin Phillips)。

上星期五，眾議院議長裴洛西下令將國會大廈降半旗，以紀念國會警察西尼克之死。但是當天，白宮沒有降半旗而遭批評。

到了周日，美國退伍軍人協會與其他成員呼籲白宮也應該降半旗，到了下午，白宮也降下半旗，並且在隨後，川普發表了向西尼克、李班古德警官致哀的公告。

Flags shall be flown at half-staff on all public buildings and grounds until Jan. 13, 2021. ⬇ pic.twitter.com/qRt0HIo4SL — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) January 11, 2021

川普的宣告說：「降半旗是對美國國會大廈警察西尼克、李班古德，及以感謝所有國會大廈警察們、執法部門盡忠職守與犧牲。」

川普還下令直到1月13日，全美國公共建築、軍事哨所和船隻都降半旗。

(中時新聞網)