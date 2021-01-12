美國新冠肺炎死亡案例 突破37.5萬人 22:002021/01/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎疫情持續升溫，根據約翰霍普金斯大學數據，美國染疫死亡的案例已突破37.5萬人，確診人數超過2,252萬人。在此同時，美國總統當選人拜登11日接種輝瑞／BioNTech的第二劑疫苗，藉以向民眾顯示疫苗安全無虞。 突破疫情 屏東蘭花封櫃銷美 泰國羽球公開賽》賽娜確診新冠 退出賽事 (工商 ) #美國 #拜登 #新冠肺炎 #死亡案例 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃百璐嫁德國8年曝與丈夫分居 發文嘆「想回台灣取暖」 10:152021/01/12 娛樂 NBA》新冠確診漸增 聯盟考慮停賽7-14天 12:012021/01/12 體育 大陸新增55宗新冠肺炎確診 河北佔40例 16:312021/01/12 兩岸 邵宗海》拜登對台 有自己的看法 18:482021/01/12 觀點 全球首例 美2大猩猩確診新冠肺炎 14:542021/01/12 國際 《國際社會》美國平均每天3,239人染疫死亡 再創新高 10:512021/01/12 財經 全球確診逾9千萬 各國搶打疫苗 04:102021/01/12 全球財經 馬國新冠肺炎疫情加劇 銘異：已做足準備 20:232021/01/12 財經 新冠後 中國成「孤家寡人」 臺灣尋求與國際社會合作 08:302021/01/12 兩岸 國內新增本土病例 朱立倫以8個字相信指揮中心 18:312021/01/12 政治 北部醫師傳染疫民眾怕爆 醫院官網被點到當機 14:182021/01/12 生活 財經熱門新聞 2國交惡 買氣急凍 澳房產放大招 陸金主卻鐵了心？ - 要聞 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 - 財經要聞 - 工商時報 電動車概念飆股來了！ 1大咖超前佈署 散戶快跟上 - 財經 避開追殺、斷貨 陸半導體自主化展現野心 瞄準美國技術 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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