美國新冠肺炎疫情持續升溫，根據約翰霍普金斯大學數據，美國染疫死亡的案例已突破37.5萬人，確診人數超過2,252萬人。在此同時，美國總統當選人拜登11日接種輝瑞／BioNTech的第二劑疫苗，藉以向民眾顯示疫苗安全無虞。

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