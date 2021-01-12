新北市政府政風處為宣導校園誠信，加強學童品德教育，12日下午於烏來國中小辦理「前進泰雅部落大冒險」漫畫品德教材贈書活動。（新北市政府政風處提供）

新北市政府政風處為宣導校園誠信，加強學童品德教育，12日下午於烏來國中小辦理「前進泰雅部落大冒險」漫畫品德教材贈書活動。（新北市政府政風處提供）

新北市政府政風處為宣導校園誠信，加強學童品德教育，12日下午於烏來國中小辦理「前進泰雅部落大冒險」漫畫品德教材贈書活動。（新北市政府政風處提供）

新北市政府政風處為宣導校園誠信，加強學童品德教育，12日下午於烏來國中小辦理「前進泰雅部落大冒險」漫畫品德教材贈書活動，在新北市議員馬見Lahuy．Ipin、原民局長羅美菁、法務部廉政署葉建華組長、烏來區長周守信及退休校長高元杰等貴賓見證下，贈書予烏來國中小校長陳煌燿及福山國小校長陳進德。

陳煌燿校長於開場時特別感謝政風處重視品德教育的推廣，這是以泰雅文化為背景研編的漫畫品德教材，讓更多人認識泰雅文化，也豐富偏鄉閱讀資源。

馬見Lahuy．Ipin致詞時表示，這是全臺灣第一本廉政原住民品德教材，小朋友未來可能會成為區長、議員，廉政教育應該從小做起，長大後就不會發生貪污等不法情事，未來政風處也會在樟樹國小、金山高中原住民藝能班等重點學校推廣，讓更多原住民小朋友認識泰雅文化，並學到廉政誠信觀念。

王文信說，政風處自101年開始出版廉政故事集等校園誠信刊物，希望從小陪伴學童「誠」長，今年應馬見Lahuy．Ipin議員邀請，以烏來泰雅文化為背景研編「前進泰雅部落大冒險」漫畫，本書能夠順利出版，特別感謝曾獲師鐸獎之退休校長高元杰、原民局、法務部廉政署等大力協助。未來將從烏來區開始辦理共讀活動，逐步推廣至新北市全境小學，讓全國的學童都能透過閱讀學習正確的價值觀，並認識泰雅原住民文化。

本次活動除贈書儀式外，政風處特別邀請當地泰雅故事義工汪秀琴以活潑生動的說故事方式，帶領烏來國小學童進入誠信的世界，另針對故事情節設計一系列闖關活動，讓學童在歡樂的互動中潛移默化誠信品格。

(中時 )