氣象粉專撐過今晚後，白天起將回暖三天，直到周末又有一股新的冷空氣南下。（資料照/陳君瑋攝）

今夜至明晨（13日），受到寒流與顯著的輻射冷卻作用影響，全台仍受低溫壟罩，北台灣低溫僅剩6度，清晨更有機會出現極端低溫。(氣象局提供)

氣象局指出，今晚至明晨受寒流影響，加上輻射冷卻作用明顯，各地氣溫明顯偏低。(氣象局提供)

中央氣象局表示，受寒流持續影響，今天（12日）清晨台南以北及東北部地區低溫約8至10度，其他地區約12度。白天起，隨著水氣減少轉為乾冷，陽光終於露臉，各地多雲到晴。不過今夜至明晨（13日），受到寒流與顯著的輻射冷卻作用影響，全台仍受低溫壟罩，北台灣低溫僅剩6度，清晨更有機會出現極端低溫。撐過今晚後，白天起將回暖三天，直到周末又有一股新的冷空氣南下。

氣象局指出，今晚至明晨受寒流影響，加上輻射冷卻作用明顯，各地氣溫明顯偏低，台南以北、宜蘭低溫只有6-9度，其他地區的低溫也只有10-12度，空曠地區及近山區平地還會更低一些。預報指出，北部低溫約3-9度；宜蘭4-11度，呼籲民眾務必要注意保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，只要再忍一夜，明天起全台將開始回暖，可望迎來連續三天的好天氣，一直到周末。不過由於冷高壓中心相當靠近，加上天空放晴、轉乾冷又風力微弱，達成輻射冷卻效應發揮的完美條件，深夜至清晨間，恐出現極端氣溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，只要再忍一夜，明天起全台將開始回暖，可望迎來連續三天的好天氣，一直到周末。(摘自台灣颱風論壇臉書)

氣象局表示，明白天起氣溫將明顯的回升，各地大多為晴到多雲，西半部高溫普遍回升到20度以上，東半部高溫也可以來到18度左右。不過，夜間易受輻射冷卻明顯，明晚低溫約10-13度，西半部地區日夜溫差大，可達10-15度，早晚的穿著要多加注意。

這波回暖預計持續到周末，台灣颱風論壇指出，周六、周日（16-17）左右又有新一波冷空氣會再次南下，不過由於目前預報分歧仍大，冷氣團強度尚未達成共識，實際上會多冷，變數仍高，需再持續觀察。

(中時新聞網)