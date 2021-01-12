聯想集團12日宣布董事會已批准可能發行中國存托憑證（CDR）、並向上海證券交易所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議。

根據該建議，聯想集團擬發行新普通股，占公司經擴大後的已發行普通股股份總數不多於10％。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。

從聯想集團目前業務分部來看，個人電腦和智慧設備業務增長勢頭穩健，聯想集團在財報中披露，在去年，新冠肺炎的需求順風仍然是該業務分部增長的強大催化劑。

(旺報 )