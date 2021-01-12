聯想集團計畫在上交所科創板上市 22:112021/01/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯想集團計畫在上交所科創板上市。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯想集團12日宣布董事會已批准可能發行中國存托憑證（CDR）、並向上海證券交易所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議。 根據該建議，聯想集團擬發行新普通股，占公司經擴大後的已發行普通股股份總數不多於10％。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發，相關產業戰略投資，及補充公司營運資金。 從聯想集團目前業務分部來看，個人電腦和智慧設備業務增長勢頭穩健，聯想集團在財報中披露，在去年，新冠肺炎的需求順風仍然是該業務分部增長的強大催化劑。 聯想集團擬發行CDR於上交所科創板上市 轉戰科創板 曠視科技接受中信證券上市輔導 (旺報 ) #聯想集團 #業務 #科創板 #CDR #建議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科Q4營收 史上次高 04:102021/01/12 財經要聞 友銓12月創單月歷史新高 2020全年營收年增近5成 10:022021/01/12 財經 響應防疫B計畫 華泰飯店2館「好家在有你」1,099元起 17:222021/01/12 財經 《半導體》南茂去年營收創3高 外資看讚升目標價 11:422021/01/12 財經 美豬進口掛零被抓包 已有百餘噸入關 豬肉儀表板未即時揭露 04:102021/01/12 焦點要聞 協防新台幣 金管會暫不考慮開放國際板上限 09:352021/01/12 財經 村田12月七度公告員工染疫，股價創歷史新高 12:312021/01/12 財經 大陸復星集團擬保留300~400萬劑 提供台胞自費施打 台商打輝瑞疫苗 早台灣一步 04:102021/01/12 焦點要聞 消費板塊潛力大 大陸內需基金 今年續看好 04:102021/01/12 投資理財 真的很冷 農業寒害損失破億 蓮霧受創最重 19:202021/01/12 財經 研究線上百家樂愉悅感 龍華科大研究生獲優良論文獎 12:212021/01/12 生活 兩岸熱門新聞 女大生煞到黑人猛男！甜蜜同居1個月「下場慘爆」悔恨終生 - 兩岸 旅遊業和航空業，還救得起來嗎？ - 兩岸 共軍戰機臨空？美國務院發言人回嗆：抱歉！《環時》又搞錯了 - 兩岸 新冠後 中國成「孤家寡人」 臺灣尋求與國際社會合作 - 兩岸 A股牛氣十足 滬深300指數創近13年新高 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。