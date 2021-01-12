喜迎金牛年，新光三越「金牛卡利HIGH」超高禮券回饋即將登場！新光三越自1/14至2/21聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；其中新光三越行動支付skm pay更擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1％、最高7％回饋！

此外，1/14至1/17活動首4日更擴大禮券加碼回饋，包括新光三越聯名卡刷8,000送300、8大指定銀行刷8,000送200等，再搭配11家指定銀行信用卡多重禮券加碼回饋，讓消費者買得開心、大賺購物金、回饋最有感！

不僅如此，新光三越百貨寵愛會員，1/26至1/31推出天天送出一台價值超過178萬元的賓士最新GLA，一連6天送出總價超過千萬的百萬名車；1/21至1/31，新光三越會員只要扣會員點數1點，就有機會將百萬名車開回家，扣1點就能獲得1次抽獎機會，點數扣越多中獎機會越高；1/14起下載新光三越APP並成為會員，更可立即獲得會員點數10點，一起參與百萬賓士GLA天天抽獎活動！

台中新光三越表示，會員點數除可抽獎外，從1/14起，新光三越APP更新增「點數專區」讓民眾集點更有感，網羅超過300項超人氣商品與美食，只要於指定時間開啟APP並進入「點數專區」，就能扣會員點數或加價購進行兌換，例如扣會員點數60點，就能將日本「國民乳霜」資生堂國際櫃「百優精純乳霜」帶回家；而扣指定會員點數，還能將專業洗髮品牌Juliart甘草次酸角質淨化液、檀島香港茶餐廳招牌極品蛋撻、橄欖飲食及有機保養O＆Co地中海油醋旅行組、遊戲愛樂園100分鐘入園券等帶回家！

(工商 )