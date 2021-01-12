汽車零組件廠-元創精密（3685）12日表示，已感受到2021年大陸車市買氣持續升溫，尤其電動車已成為汽車產業未來發展的重心，讓公司近年來擴大新能源車與電動車款業務布局，目前接獲包括上海汽車、上汽大眾、東風日產，及鄭州日產等車廠新款燃油車的零組件，及大陸新進電動車品牌天際電動車款的零組件開發訂單，公司對於未來營運，抱持樂觀看法。

元創公布2020年12月合併營收1.66億元、年增74.49％，創去年以來的單月營收新高；2020年第四季合併營收為3.67億元、年增8.47％；2020年度合併營收9.69億元、年增4.98％。

元創強調，2020年雖遇全球疫情蔓延，衝擊整體上半年的營運表現，但隨著大陸新車銷售市場築底復甦，已帶動主要客戶的拉貨力道增溫，不僅創造公司2020年第三季單季稅後純益227.6萬元，正式擺脫新冠肺炎疫情發生以來、去年前二季營運虧損的陰霾。

元創亦在汽車市場版圖擴張，再下一城！元創為考量集團整體營運規劃，配合調整集團投資架構，由旗下「襄陽元創」持有「河南寶合元」的股數，去年9月董事會已決議通過，將持股從原49％，再增至51％，並於去年12月正式將子公司河南寶合元，併入集團合併營收中，占單月合併營收比重約22.51％，挹注元創去年12月營收，成為公司改寫2020年度單月營收新高的關鍵因素。

元創指出，2020年主力營運兩大產品，包括車用顯示器光學射出件，及車身金屬沖壓件。其中，車身金屬沖壓件營收，已明顯超越車用顯示器光學射出件營收，主要是公司多年來深耕大陸車市，與主要客戶密切研發設計汽車鈑金件的沖壓、焊接及相關模具開發有關。

至於元創出貨至終端品牌車廠，目前包括上海汽車、上汽大眾、東風日產，及鄭州日產等汽車的主機廠。

受惠於主要客戶的需求，在疫情後逐步增溫，帶動公司旗下大陸三個生產基地，包括湖南醴陵、湖北襄陽，及河南開封等廠平均的產能稼動率提升。

另外，光學射出件則為台灣從事車用顯示器零組件導光板的元件，透過國內面板大廠銷售給歐美汽車大廠，使得上述雙產品齊步貢獻元創集團2020年度營收，即使排除12月併入子公司寶合元的業績，元創仍逆勢繳出年增1％的優異成績！

(工商 )