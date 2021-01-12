北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染，院方除了立即疫調採檢，多名員工也進行隔離，引起各界關注。針對這波突如其來本土案例，蔡總統、行政院長蘇貞昌，以及衛福部長陳時中都發表談話，但資深媒體人謝寒冰直言，現在民眾並不是要怪罪醫護人員，而是認為他們專制獨裁又沒擔當。
針對有醫院爆發院內感染，蔡總統與政府高官們紛紛出面穩住國人信心，蔡總統今(12)日晚間在臉書上提出「3個一定」，呼籲國人一定要支持醫護人員；蘇揆則表示，防疫是長期抗戰，團結才能守住台灣，給醫護人員多一點鼓勵、少一點責難。
對此，謝寒冰今在臉書上表示，北部醫院爆發醫師與護理師感染，陳時中說疫調人員不眠不休，蔡英文要大家支持醫護人員，蘇貞昌更要人對醫護人員多鼓勵少責難，「但問題是，根本沒人怪他們啊！」同時，他更忍不住直言，「大家怪的都是你們這幾個大頭專制獨斷又沒擔當ㄟ！面對事情真的很難嗎？」
網友們也留言回應，「民進黨的邏輯 永遠都是別人的錯」、「是白癡喔！我們疼惜醫護人都來不及誰會責難！輸真慘別唯恐天下不亂」、「防疫成功是陳時中的功勞，防疫突破口是一線醫護人員....台灣好....」。
(中時新聞網)
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