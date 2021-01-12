對於很多人來說，臉上長出痘痘，會感覺到十分痛苦，想方設法要把痘痘擠掉，但擠痘恐怕也會出現很嚴重的後果。中國常州一名陳姓男子就因為擠掉痘痘，而住進加護病房，情況相當危急！

根據《頭條新聞》報導，陳男臉上長了個痘痘，擠掉後口唇部腫脹，並出現呼吸困難等症狀。送醫後檢查，發現陳男雙肺嚴重感染，被送進加護病房用上葉克膜，連續治療1個月才撿回一命。

醫生提醒，口唇附近是面部「危險三角區」，這個地方的血管本身就很密集，一旦貿然進行擠痘，會帶來非常大的影響。手上的細菌在擠痘過程中，悄悄進入三角區，引起感染，一旦發生感染，極易引發其他器官跟著感染。

中國一男子擠痘卻住進加護病房，情況相當危急。（圖／翻攝微博／頭條新聞）

尤其是會引起顱內感染，帶來的隱患更大，在擠痘痘時，會導致顱內的海綿體受到細菌影響，促使細菌滲透到血管中，帶來更大的刺激、損傷，也被稱作「敗血症」，嚴重的時候，因為搶救不及時，更容易造成死亡。

若真想把已經成熟的痘痘擠掉，建議民眾一定要把手洗乾淨，一旦讓手上的細菌沾到痘痘上，隨著痘痘被擠出來，進入痘痘內部就危險了。並且在擠痘痘結束後，不建議用毛巾擦拭，不妨用藥用棉棒，沾上溫水擦拭一下即可。

網友看到新聞後紛紛留言，「我的媽，我也愛擠」、「我這就把手拿下來」、「我經常擠痘痘，那我是在生死的邊緣試探了幾百次了」、「嚇得我趕緊把嘴角和鼻翼的痘痘都擠了，壓壓驚」、「都是命，擠擠更健康~不擠脹的慌」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)