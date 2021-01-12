英國金融科技公司Checkout.com周二表示，已獲得老虎全球管理投資4.5億美元，讓公司估值暴增至150億美元，成目前歐洲身價最高新創科技獨角獸，在全球私人金融科技公司裡估值排行躍升至第四名。

Checkout約七個月前透過籌資1.5億美元，讓估值達55億美元。經過最新一輪籌資後，估值是七個月前的將近三倍。估值10億美元或以上的新創公司被市場視為獨角獸。

Checkout平台整合電子支付、分析和偵查別的平台支付是否步及欺詐。其負責為包括披薩連鎖餐廳必勝客、服飾品牌H&M和時尚零售平台Farfetch等大客戶處理電子支付。

該公司目前跟美國Stripe與荷蘭Adyen等主要對手，在全球規模2兆美元電子支付產業裡爭奪領導地位。

Juniper Research去年2月預測，全球非接觸式電子支付交易的市場規模，到2024年將激增至6兆美元。

新冠肺炎疫情加速擴大網購規模，連Checkout創辦人兼執行長普洛撒茲（Guillaume Pousaz）也沒預料到。

投資人持續押注電子支付公司將不斷從中得益。像老虎全球投資Checkout同時，也投資其對手Stripe。

Checkout過去兩年已籌資高達8.3億美元，加上老虎全球投入的新資金，公司計劃繼續拓展美國市場，在紐約市新辦公室開始運作後，就準備在丹佛成立另一辦公室。外界認為其舉動是要挑戰Stripe在美國的市場地位。

在疫情讓許多公司裁員之際，普洛撒茲預計今年增聘700人。Checkout目前全球員工總數約1,000人。他不諱言仿傚Stripeo做法，正在世界各地從其他優秀企業挖角來強化公司的經營能力。

外界認為Stripe去年挖走通用財務長蘇亞德瓦拉（Dhivya Suryadevara）是為其上市做籌備。

(工商 )