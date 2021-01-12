鍾欣凌演出夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》後人氣大漲，母女合體代言接不停，她12日和大女兒兔寶出席書包代言活動，透露自己購屋很衝動，像是內湖3500萬新房，只看1次就決定買，且和屋主自曝底價、最後僅殺價300萬成交，「我還被仲介罵，自己談完價錢就買了」，不過買屋後，過1、2年就接演《我》，她認為是屋內出現「福寵」壁虎帶財。

月扛17萬房貸壓力大，鍾欣凌搞笑說：「沒事就把兔寶當搖錢樹搖一下」，雖不擅於理財，但鍾欣凌仍會幫女兒儲蓄、買基金，她爆料有次廠商代言只想找兔寶，但她認為陪在女兒身邊比較好，「本來只找兔寶酬勞比較高，我加進去後價錢竟然變低」，笑稱「現在我都對她很好」。

鍾欣凌自曝，在家打罵小孩都沒威力、不痛不癢，之前幫女兒買了上下鋪，近期都搶著跟她睡下舖，鍾欣凌直說：「加起來快要200公斤，床都要壞了。」兔寶吐槽媽媽：「被妳睡壞！」鍾欣凌急說：「還沒壞啦！」甚至還會被女兒嗆「打呼太大聲」，她坦言之前拍《婆婆》胖了6公斤，還胖到有睡眠呼吸中止症，自己睡到會聽見自己打呼，警覺後加緊瘦身，近期已瘦5、6公斤。

(中時 )