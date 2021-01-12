華為遭到川普政府重點打擊，半導體自主化也成為2020年北京當局大舉動作執行的項目，隨著繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA將以400億美元收購日本軟銀集團手上的矽智財大廠安謀(ARM)股權，雖目前是否能順利過關還有諸多疑慮，但陸企能從美企手上採購的半導體產品與技術愈發困難，RISC-V技術有望成為解決方案。

全球晶圓代工龍頭台積電在去年7月法說會上證實，從2020年9月14日之後不再供貨華為，就連美國大廠也難以繼續供貨，最終在之後美國商務部放行下，華為重新獲得來自高通、英特爾、AMD等企業供貨華為，但僅限於非5G產品所需的零組件。

從這些禁令來看，晶圓代工領域要脫離對美國技術依賴相當困難，發展IC設計將是必走之路。IC設計產業以矽智財（IP）與電子設計自動化（EDA）為重，CPU指令集架構RISC-V開發計畫也成為大陸半導體國家大基金發展重點之一。

據《華爾街日報》報導，在美國研究並推行的RISC-V技術，可能成為大陸半導體企業發展的跳板之一，這種開源性晶片架構起源於加州大學伯克利分校，將可以用來設計PC、智慧型手機與伺服器的處理器。目前該市場分別由英特爾、ARM主導PC與移動式裝置的處理器架構。

行業諮詢分析公司International Business Strategies Inc.首席執行長Handel Jones表示，大陸想要有自己的晶片設計架構，同時還無須支付費用，RISC-V技術有望在大陸有強勁發展。RISC-V的開發先驅之一David Patterson表示，讓技術從巨頭手上解放，這個願景成為願意繼續研發的動力。

華為在2019年被美國商務部列入實體清單，並限制各大半導體廠商與軟體服務商出貨華為，甚至連大陸晶圓代工龍頭中芯國際也被列入實體清單，讓大陸半導體前端生產的先進技術研發面臨極大困境。

對於ARM技術往後能否供應華為等陸企，成為關鍵問題，大陸仍握有許多半導體生產技術，但絕大部份仍相當依賴歐美。五角大廈的研究部門國防高級研究計劃局(DARPA)也提出警告，北京當局做為美國未來在地緣政治對手，關鍵技術不能被掌握。

不過，是否能利用這些技術追上美國，DARPA負責半導體項目的經理Serge Leef提到，這些技術能否助大陸科技產業發展一臂之力，讓他們節省20年發展，趕上西方的科技技術？他認為，並非沒有可能。

(中時新聞網)