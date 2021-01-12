富士達保經副總經理詹昱宸今領軍200多位優秀業務同仁，組成「台中十二區部」，力拚成為台中地區最大組織規模據點，將為中部民眾提供更優質、專業的保險規劃選擇。

富士達保經台中十二區部團隊多為七、八年級生，邏輯清晰能提供精準到位的保險規劃；此外，年輕團隊不但有活力更具使命感，有鑑於國人平均壽險及醫療保障普遍不足，且有些同行傾向銷售「高保費低保障」商品，無法有效提高全民的保險保障。

台中十二區部團隊決心堅持「保險要回歸本質」理念，將重點放在「保障型壽險及醫療險」商品，希望協助每戶家庭擁有高額保障，在面臨風險時能有足夠依靠。團隊更霸氣宣示今年團隊將挑戰「36億」業績目標。

詹昱宸6年前獨自轉戰富士達保經，內部紮實「教育訓練」及高額獎勵的「新秀專案」所培育出的保險新人們，有不少人才選擇加入詹昱宸團隊一同奮鬥，目前團隊中超過80％業務人員皆是富士達所培訓的人才。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達已於台北、宜蘭、桃園、台中、台南、高雄等地成立富士達保經企業大學教育訓練中心，不斷深耕人才培植；在高階主管培育上更是不遺餘力，不僅提供強力後勤支援，並全力協助組織發展及職場設立與運作。

(中時 )