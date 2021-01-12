范逸臣專訪。（盧禕祺攝）

42歲范逸臣在周杰倫監製的熱血賽車電影《叱吒風雲》飾演「車王」，他透露當初會選擇接演這部電影是因為是自己從未接觸過賽車題材，想說可以嘗試看看，一直沒有駕照的他，也因為在片場2個月的「密集訓練」，再加上「發現駕馭感還滿爽的」，殺青後就順利考取了駕照。

對台灣觀眾來說，自2008年《海角七號》後，幾乎很少看見范逸臣出現在螢光幕前，他也相當坦然地說「確實是作品有比較少」，但他心態上從未改變，就是面對任何一個工作都是全力以赴。在低潮期他就會多運動，以及多跟親友們見面，「做一些平時忙碌中無法做的事情，盡量讓自己正面看待一切，不要讓自己閒著」。

這次跟2位新生代演員昆凌、曹佑寧合作，范逸臣說「就像片中遇到他們2位新生代車手一樣」，至於有沒有給予後輩們什麼樣的建議，他謙虛表示「對我來說演技不是要用指導的，而是要被誘發或者一種自然的反應，就是用最輕鬆、真實的表演跟他們互動，對方也會有真誠的回饋，這場戲就會看起來很自然」。

范逸臣期待《叱吒風雲》超越《海角七號》5.3億台幣的票房。（盧禕祺攝）

《叱吒風雲》2018年9月開拍，大約拍了2個多月後殺青，隔了2年4個月終於要在本周六（16日）上映，范逸臣表示日前看到完成品後忍不住大喊「我驚呆了」，該片的聲音臨場感加上賽車的畫面，是他在其他國片中沒見過的，「為國片創下新的里程碑」，也信心滿滿地說「新的一年要有新年新希望，期待超越《海角七號》的票房（5.3億台幣）」。

至於農曆年將會怎麼度過，范逸臣表示會回台東老家，不過因為爸媽年紀也大了，不太適合大魚大肉，加上原住民也沒除夕圍爐的習俗，所以就是跟家人聚在一起烤火，「烤著烤著肚子餓了就可以開始烤肉，很悠閒的氛圍」。

年後，范逸臣即將投入魏德聖執導的《臺灣三部曲》，努力學習西拉雅文，對於結婚生子他也暫時沒有念頭，希望先專注在工作上，不過他也稱「未來的事情真的很難說 ，有時候事情也會很突然改變計畫你也不知道 」，家人方面都沒給他壓力，「可能我現在40幾歲，他們也對我有點放棄了，覺得我比較不會聽這種話」。

(中時 )