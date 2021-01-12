新竹工業區內發生疑似工安事故，一名28歲的傅姓男子傍晚於某包裝材料公司，維修故障電梯時，未料電梯突然上升，傅男頭部因此遭到重創，當場不治身亡，不過詳細案發原因仍待釐清。

據了解，此起事故發生於12日傍晚，傅姓男子與同事前往位於工業區內的公司維修故障電梯，傅男位於電梯上方處理，但電梯突然原因不明暴衝向上，使傅男當場重創、腦漿外溢而死亡。

新竹縣消防局晚間6點23分獲報，立即趕抵現場馳援，傅男仍因傷勢過重、當場死亡而來不及送醫。警方也漏夜調查事故原因。

(中時新聞網)