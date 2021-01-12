美國聯準會（Fed）2020年上繳財政部國庫的盈餘達885億美元，約較前一年激增近三分之二，寫下2016年來最高紀錄，原因是低利率降低聯準會的利息支出。

另一方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）指出，倘若美國經濟在2021年快速復甦，聯準會可能在同年稍晚開始縮減購債計畫。

聯準會在2020年為了抵擋新冠肺炎對經濟的衝擊，將利率大砍至接近零的水準，大幅降低央行對銀行超額準備金所支付的利息。

聯準會2015年上繳國庫的盈餘創下977億美元紀錄，主要來自量化寬鬆（QE）措施持有的美國公債利息收入。但隨著利率調升，接下來4年央行的盈餘開始下滑。

根據聯準會11日公布的初步年度財報顯示，較低的利息支出讓聯準會2020年的淨利由前一年的555億美元勁升至888億美元。聯準會2020年的營運費用為45億美元，與前一年相當。會計師查核後的正式報告將於3月出爐。

聯準會必須利用其收入支付營運支出，再將大部分剩餘資金上繳至財政部一般基金，協助支應政府支出。

至於聯準會的購債計畫，央行現行每個月購買1,200億美元的公債與房貸抵押證券，波斯帝表示，如果經濟復甦良好，他對聯準會減緩購債抱持開放態度。

波斯帝指出，聯準會的購債規模主要取決於新冠肺炎病毒發展，與疫苗分配狀況，如果事情進展順利，經濟可望具備成長潛能，央行的政策也須適時調整。

波斯帝2021年將握有聯準會決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票權，為4位有投票權的輪值委員之一。

值得一提的是，在2020年12月的例會，官員暗示短期利率接近零將維持數年，同時強調央行將繼續收購債券，壓低長期借款成本和支撐市場。

(工商 )