章子怡（左）在《上陽賦》和楊祐寧為青梅竹馬。（愛奇藝國際站提供）

電影A咖轉往小螢幕拍電視劇，似乎逃不了被放大檢視的命運。繼大陸女星湯唯《大明風華》、周迅《如懿傳》遭狠批，近期「國際章」章子怡剛推出新作《上陽賦》，網友負評如排山倒海而來，首次拍電視劇的她不畏網友攻擊，挾著影后氣勢，親自在社群平台為自己發聲，老公汪峰護妻心切也幫PO照力挺。

《上陽賦》2018年完成拍攝，即將42歲的章子怡在38歲那年接演、飾演15歲少女「王儇」一角，戲裡向皇帝舅舅撒驕、被青梅竹馬楊祐寧摟在懷中捏鼻頭，「年齡錯位」讓網友直呼出戲。《上陽賦》擱置2年才播出，起初與原著小說同名《帝王業》，後又改《帝凰業》、《江山故人》，去年5月才正式定名《上陽賦》，可謂一波三折。

面對年齡負評，章子怡跳出說：「少女感沒有什麼不好，但請別強安在我身上」，認為自己本份地塑造角色，「其他對我的消費大可不必」。章子怡老公汪峰在微博上力挺她是「偉大的演員」，曬出3年前帶女兒至片場探班的照片，也心疼老婆拍電視劇10個月時間付出許多，「當時肩部手臂的傷到現在還沒徹底痊癒」，讚許老婆「對於電影她仍懷著赤子之心；對於表演始終虔誠仰視」。

章子怡「下凡」演電視劇，表明初衷是：「特別想在一個角色的世界裏翱翔的時間長一點」，她認為不論是電視、電影，演出的角色都是「人」，但開拍前她已猜想，觀眾會認為她可能會後悔接演，因此心裡也早已做好準備，時刻提醒自己放寬心，即便播出後受批評，她也會「秉持著專業的態度和全心的熱愛在角色中」，章子怡並形容這次演出是她從影來一段特別美好的經歷。

(中時 )