新北市立中和高中於109學年度起與英國普利茅斯城市學院合作｢台英學士培育計畫｣。（中和高中提供）

新北市立中和高中於109學年度起與英國普利茅斯城市學院合作｢台英學士培育計畫｣。（中和高中提供）

新北市立中和高中於109學年度起與英國普利茅斯城市學院合作｢台英學士培育計畫｣。（中和高中提供）

新北市立中和高中於109學年度起與英國普利茅斯城市學院合作｢台英學士培育計畫｣。（中和高中提供）

新北市立中和高中於109學年度起與英國普利茅斯城市學院合作｢台英學士培育計畫｣，本計畫透過英國普利茅斯城市學院提供師資，在中和高中開設英國預科課程，讓學生體驗英國的教學環境與氛圍，並提升學生的視野與國際觀。一般普通高中的台灣學生欲前往英國修讀大學學士學位，必須先完成英國大學的預科課程才能進入大學一年級，中和高中參與台英學士培育計畫並通過測驗的學生，則可於高中畢業後直接進入英國普利茅斯城市學院一年級就讀，順利的話則可以在三年後即取得大學學位。

英國普利茅斯城市學院之駐台代表顏偉峻先生說：｢台英學士培育計畫是依據英國預科課程的課綱內容，在中和高中開設彈性學習之充實性課程，提供有興趣或想要提升自身學術知識的學生選修。學生於高中畢業後能同時擁有中和高中畢業證書及英國普利茅斯城市學院的預科證書，學生可依自己的志願選擇在台灣念大學（四年制）或至英國念大學（三年制），開拓更多元的升學選擇。本學期透過英國EAP學術英語(IELTS)課程，提升學生在英文詞彙的發展，以及改善學生在寫作、閱讀、聽力、口說等技巧，並協助學生參加雅思檢定測驗。｣

中和高中校長柯雅菱則表示：｢中和高中與英國普利茅斯城市學院合作，旨在將英國的教學方式帶入108課綱的彈性學習課程中。選修本課程的學生可以避免將來出國留學後卻不適應外籍教師的教學方式或學習進度跟不上的狀況，透過外籍教師全英語的授課內容，幫助學生將英語融入於日常。台英學士培育計畫未來還將開設全英語授課之行銷學、商業經濟環境、組織行為、商業金融及管理知識與資訊等課程，目的在幫助學生不論未來在台灣或是英國升學上，都能有效且順利地銜接進入大學的專業課程。｣

學期近尾聲，中和高中特別於演藝廳舉辦本學期之｢學術英語課程成果發表會｣，12組同學輪番上台以全英語進行口頭報告，獲得第一名的羅同學表示：｢當初選修學術英語課程是因為父母認為在高中校園內就可以體驗英國大學的預科課程，是非常難得的經驗，而上過外籍教師的全英語課程，也讓我的英語聽說能力明顯進步，今天的成果發表非常的有意義，也謝謝學校培養了我帶得走的英語競爭力。｣

(中時 )