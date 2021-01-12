美國總統川普卸任在即，但在任期內不只對大陸產品課徵關稅，更封殺陸企獲取美國先進技術，以及迫使供應鏈分散出走大陸。美媒指出，儘管貿易戰當前的狀況顯示，川普稱貿易戰「容易獲勝」是失算，但川普仍為新任總統拜登留下貿易戰中可行及不可行措施的前例，其中美國對大陸的技術封殺，看來是目前較有效果的手段。

美國財經媒體報導，針對美國川普政府時期對中貿易戰的措施，雖然川普曾宣稱要逆轉美中貿易逆差，但美國對大陸的貿易逆差，卻在截至去年11月為止，在這11個月中升至2870億美元。儘管美國2019年的對中貿易赤字，因轉向從越南等國家進口商品而下降，但仍高於2016年的2540億美元。

報導分析，大陸對美國商品實施關稅，導致大陸減少進口美國產品，為美國貿易赤字未明顯下降的原因之一。且美國對大陸持續的貿易赤字，也表明美企對大陸生產能力的依賴程度。另外，即使美中在去年1月簽署第一階段貿易協議，大陸在協議中也承諾，要進口價值1720億美元特定類別的美國商品，但截至去年11月底為止，大陸只完成51％的購買量。甚至在川普就任總統後，大陸的總出貨量每年都在增長。

川普曾表示，關稅促進了美國經濟並打擊中國GDP，但明尼蘇達大學（University of Minnesota）經濟學家Yang Zhou則認為，大陸在2018年和2019年的GDP增長率均達到或超過6％，而美國關稅卻僅打擊約0.3%的大陸GDP，相反的，貿易戰讓美國的GDP損失了0.08％，越南GDP則因貿易戰受益而提升近0.2％。

報導也提到，雖然川普強調，貿易戰關稅由大陸買單，但經濟學家發現，美國開徵關稅後，中國出口商通常不會降價以保持其商品競爭力，顯示美國消費者和公司需要支付關稅成本。此外，根據美國全國經濟研究所（NBER）報告，關稅導致美國消費者2018年的年收入，約損失168億美元。

在鼓勵美企將生產製造、從大陸轉移回美國方面，川普政府也並未成功。在去年9月接受調查的上海及周邊地區200多家美商中，有超過三分之四表示不打算將生產轉移到美國。榮鼎諮詢（Rhodium Group）數據則顯示，美國對大陸的直接投資額，從2016年的129億美元，在2019年略增至133億美元。

報導並指出，美國的「鐵鏽帶」也並未因貿易戰受益，根據美國史登商學院（NYU Stern School of Business）經濟學家Michael Waugh的研究顯示，美國鐵鏽帶的就業仍會自然轉移到海外，而政府的關稅等保護措施，只會延遲就業轉移出美國的時間，目前沒有證據證明，關稅使美國製造業工人受益。

至於促進大陸改革智慧財產權（IP）竊取等商業環境方面，美國福坦莫大學（Fordham University）大陸法律專家Mark Cohen表示，知識產權改革可能符合大陸利益，大陸過去兩年在IP法規上做出的重大立法變革，動機可能源自於促進大陸的創新，而非美方壓力。另外，美中第一階段協議，並沒有推動大陸進行結構改革，大陸的商業體系仍難融入世界上大多數地區。

值得一提的是，美國對大陸的技術封殺，則已對大陸經濟增長計畫構成威脅，也危及大陸華為、中芯等重要科技公司的生存能力，但美國的封殺，同時也成為促進大陸追求科技產業自主的動力。

(中時新聞網)