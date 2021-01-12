隨著美國總統川普將在任內最後幾天面臨第二次彈劾案，市場表現不受影響，美國與歐盟面對即將生效的對法國、德國飛機零件等產品加徵關稅，歐盟希望拜登政府能趕快提出解決方法，美股3大指數期貨盤前微漲。美股周二(12日)開盤上漲6.32點、以31,015.01點，隨後指數翻黑下跌，3大指數漲跌不一，電動車大廠特斯拉則是在周一大跌後，開盤上漲超過3%。

截至台灣時間12日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌66.85 點或0.22%、暫報30,941.84點；標普500指數上漲3.41點或0.090%、暫報3,803.02 點；那斯達克指數上漲40.12點或0.31%、暫報12,942.61點；費城半導體指數上漲7.14 點或0.24%、暫報2,977.05點。

4大科技巨頭表現除Googe之外全面上揚，特斯拉股價經過1日修正後，周二股價上漲29.67美元或3.66%、暫報840.86美元。台積電ADR股價上漲0.36美元或0.29%、暫報123.03美元；聯電股價下跌0.35 美元或3.81%、暫報8.70美元。

美國公債10年期殖利率升至1.165％，創下去年3月份以來的最高水位，美債30年期殖利率攀升1.89％。這些數據也推升通膨提高的疑慮。標普500指數的遠期本益比為22.7倍，接近2000年以來的最高水平。儘管疫情持續升溫，但投資人仍將大量資金投入市場，不斷推升資產價格上揚。

此外，即將上任的新美國總統拜登透露，將有新一輪且規模大於上兆美元的經濟刺激法案推出，這使得寬鬆政策有望持續維持。

(中時新聞網)