素有「新債券天王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）11日警告，近幾個月瘋漲的比特幣市場可能已經過熱，投資人須留意泡沫破滅風險。他同時提醒，美股估值如今高得離譜。

雙線資本公司（DoubleLine Capital）創辦人兼執行長岡拉克周一在財經媒體CNBC《Halftime Report》節目中表示：「我不喜歡現在的比特幣，這種好像踩著高蹺的事物。對我而言，從比特幣波動狀況來看，可能已接近泡沫。」

岡拉克2020年1月曾預測比特幣短期將大漲，最高可能升至1.5萬美元，但在比特幣這波凌厲漲勢後，他擔憂投資人可能變得過度樂觀。

另一方面，岡拉克對於美股估值過高表達擔憂。比方說，標普500指數如今本益比略低於23倍，逼近2000年以來新高。他表示：「目前美股估值高得離譜，主因在於大量刺激政策支撐。」

岡拉克補充說道，美股這股漲勢得以維持下去，顯然是因為聯準會將利率維持在零水平，同時承諾維持不變。

(工商 )