因為疫情關係，台中多家百貨福袋推出預購制，中友福袋採用預購制多年，今年1/14上午11點準時開放預購！獨家訂製「卡娜赫拉的小動物」2021版造型行李箱，超萌造型加上超值內容物，預期開賣1小時就會完售！

中友百貨表示，中友2021卡娜赫拉的小動物限量驚喜福袋，特別訂製粉紅色「歡樂喝采款」及白色「萌萌P助款」二種款式，今年最大獎有市價91,050元的eMOVING電動機車iE125旗艦款、市價69,800元的eMOVING電動機車e moving、價值53,800元高檔金門雙人行以及酒店、溫泉會館住宿券等，還有高級禦寒衣物及暖房家電，內容物價值最低都超過6,888元，只要當天單筆消費滿3,500元即可以1,880元購得，過年搏好運拿大獎穩賺不賠！

中友2021限量驚喜福袋採用了療癒系熱門主題-「卡娜赫拉的小動物」為設計主題，萌翻天的粉紅兔兔及P助帶來新年好運氣。看好國旅正夯，今年規劃了多項旅遊類大獎，包含價值5萬3,800元高檔金門雙人行及台東娜路彎大酒店市價3萬元住宿券、泰安湯悅溫泉會館市價1.1萬元住宿券等。

此外，看準今年低溫氣候持續不斷，禦寒家電、高級毛毯、防寒圍巾、毛帽等也在福袋內容物品項中，1/14起持中友APP會員行動條碼當日於B1、1F~5F（不含餐飲專櫃）單筆消費滿3,500元，即可以現金1,880元預購「歡樂喝采款」福袋，於B2、B3、6F~13F、主題餐廳，單筆消費滿3,500元即可以現金1,880元預購「萌萌P助款」，以上各限量150袋。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友新春福袋每年都是一開賣便秒殺，今年福袋行李箱款式以卡娜赫拉的小動物為設計主題，光旅行箱就價值1,980元，每箱內容超過6,888元，但數量有限欲購從速。

中友百貨農曆年前促銷大活動從1/14開始，包括首7日單筆滿3,000元加碼贈300點家族點數、全館點數3倍送、指定銀行刷卡滿額禮、刷卡滿額分期再贈電子商品禮券等，1/15起消費滿5,000元加贈「相聲瓦舍」劇場門票。

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