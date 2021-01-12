英國皇家空軍（RAF）宣布，英國國防部已與歐洲飛彈聯合公司MBDA簽訂合戀，為英國的F-35戰鬥機，提供微型巡弋飛彈系統SPEAR-3。

防衛部落格(Defense Blog)報導，MBDA公司也發布相同的消息，表示已與皇家空軍完成1份價值7.46億美元的合約，用於生產SPEAR飛彈系統。

SPEAR飛彈，是「選擇精確作用距離能力」武器(Select Precision Effects At Range Capability)的簡稱，MBDA在2005年投產的硫磺反裝甲飛彈(Brimstone ,也稱SPEAR2)是其中一型，採用毫米波雷達/雷射導引，該飛彈全長1.8公尺，這也正是英國選擇SPEAR的原因，因為F-35的彈艙約3.7公尺，因此1.8公尺的SPEAR飛彈是綽綽有餘。

1.7公尺的SPEAR飛彈，裝在F-35的彈艙裡是綽綽有餘，彈艙可載最長3.7公尺的武器。(圖/MBDA)

不過，英國所委託研發的SPEAR 3，與上述的SPEAR2不同，SPEAR 3採用小型進氣式渦輪發動機為動力，還有收折式長彈翼可提供進一步的升力，使飛彈射程從SPEAR2的20公里，增長到超過140公里，形成具有地平線外攻擊力的巡弋飛彈。

英國國防部長傑瑞米·奎因（Jeremy Quin）說：「下一代飛彈的發展，將使我們能夠具備保國土保護實力。“我們承諾，這筆合約也對英國受惠，將確保英國數百個高技術工作機會。」

計畫在未來1年半內完成初部研發，然後先由颱風戰機來進行測試，成功之後才會進步量產，期望可在7年內，可達到初始作戰能力（IOC）。

(中時新聞網)