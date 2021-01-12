中央流行疫情指揮中心今(12日)下午宣布新增2例本土個案，為北部某醫院的醫生及護士，資深媒體人周玉蔻卻在一大早7點的廣播節目，幾乎把大半疫調資訊都爆料給民眾，疫情指揮官陳時中不追究洩密責任，竟回應「內容會予以更正」，與日前追究北市議員在臉書公開某病例足跡，對待方式截然不同‎。同為媒體人的謝寒冰認為，陳時中面對周玉蔻爆料態度根本就是自欺欺人。

原來，周玉蔻12日一早7點在廣播節目，就鉅細靡遺地提前把2個新增案例的背景、地區、公私立醫院等等資訊全部說出來，當時並提到，該名醫生是治療新冠疫情確診病患時，進行插管療程，「似乎是」被噴濺了。值得注意的是，該說法與陳時中在下午記者會的說法幾乎一模一樣。

對於周玉蔻疑似提前「洩密」，有記者就在疫情記者會向陳時中提問，「周玉蔻小姐在節目曝光一些確診案件的細節，這部分指揮中心是否會對周玉蔻進行開罰？」，陳時中竟回應，他沒有看到節目的情況，但對於新聞節目發表之言論，指揮中心都會監控，若有錯誤訊息會予以更正。

宅神朱學恒。(圖/本報資料照)

宅神朱學恒今(12日)受邀出席《TVBS》政論節目「新聞大白話」，由主持人錢怡君主持，同場出席的還有資深媒體人謝寒冰。

宅神在節目中表示，他個人反對指揮中心不公布疫情醫院身分的決定，第一，因為病患應該有「避難權」，政府今天不公布，完全是讓病患沒有選擇，第二，既然該醫院是高危險地區，為何都沒對急診、門診民眾說明？讓民眾暴露在較高風險地區，造成民眾恐慌？

對於陳時中喊「分艙分流不分院」，宅神也質疑，為何蔡政府不讓民眾知道哪些地區是高風險地區，讓民眾自行判斷，直接剝奪民眾「決定權」？政府的做法讓他十分不解。

名嘴謝寒冰。(圖/本報資料照)

此外，對於疫情第一時間爆發，政府不公布疫情醫院，害成千上萬民眾在網路上發文互相猜忌究竟是哪個縣市、哪家醫院甚至亂傳，若疫情中心公布正確完善資訊，是否就能直接解決人民恐慌？謝寒冰坦言，這次最先獲知疫情的不是企業、特定單位，卻是某媒體人、報紙，他認為，疫情單位此舉是不斷在製造恐慌。

謝寒冰還說，他覺得最奇怪的一件事，就是過去許多媒體在報導疫情，只要稍微超前報導，馬上就被陳時中恐嚇、開罰，但今天一些親綠媒體報導，陳時中反而只輕聲細語稱「會要求更正」。

謝寒冰說，他自始自終都反對開罰，他要求防疫指揮中心應該全程透明，查到哪公布到哪，民眾就不會恐慌了，陳時中現在這種作法，不就是自欺欺人嗎？

(中時新聞網)