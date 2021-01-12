動保處給予保溫燈，讓牠在寒冷的天氣裡不在受寒。（動保處提供）

寒流低溫來襲，新北市動保處於 11日晚上6時許接獲民眾莊先生通報，永和區秀朗路一處民宅其頂樓飼養1犬隻，寒流期間沒有任何防寒保暖防護措施，狗在籠內受凍哀號，動保處隨即派員救援，現場判斷該犬已面臨生命危害，有必要優先緊急安置照顧，後續再查明飼主進行約談，並依動物保護法最高可裁處7萬5000元罰鍰。

動保處接獲通報立即會同動保警察到公寓頂樓，現場環境髒亂不堪，頂樓也髒亂未清理，但飼主並未出面，據附近居民反映這住戶長期在頂樓以關籠方式飼養犬隻，籠子四周並無防護措施可遮風避寒，傍晚戶外溫度更是降至9度，這隻狗找不到地方躲藏取暖吠叫哀號不已，加上狗籠內並沒有食物、飲水，犬隻全身發抖，為了動物安全，人員現場留下查訪單，當場將犬隻帶離現場。

附近住戶表示，接連幾天，氣溫驟降，犬隻受不了寒凍，不時傳來哭叫聲，讓人聽了不忍，甚至張貼告示，飼主也不為所動才向動保處檢舉，動保處現場判斷，犬隻生命已有危害，如不緊急救援恐會凍死或餓死，為了動物安危，立即將犬隻後送夜間簽約動物醫院照護，據獸醫師觀察這隻母狗約已8歲，身體明顯受寒直發抖，已給予保溫燈、水及飼料，讓牠獲得溫暖舒適妥善照顧，動保處後續將約談飼主進行裁處。

連續幾日寒流，北部氣溫已下探10度以下，陸續傳出猝死案件，為保護動物安全，動保處已啟動全面巡查，遇飼養在戶外犬隻將直接進行緊急安置，並約談飼主進行裁罰，動保處呼籲，飼主應照料毛寶貝安危，加強禦寒措施，飼養於外犬隻，寒流期間就要安置在室內飼養，否則寒冷又潮濕環境下，動物極易失溫受凍，飼主應作好動物防寒措施，如造成動物死亡，依動物保護法第30條規定最高可處7萬5000元罰鍰，提醒飼主應落實照顧責任，以確保動物生命安全。

(中時 )