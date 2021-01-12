北部某醫院醫師與護理師女友確診新冠肺炎，成台灣首例醫師院內感染案例，引發起各界高度關注。不過，在PTT上網友們的討論卻意外歪樓，反而把關注的重點放在事件發生的「地區」上，結果引起PTT鄉民對「桃園是否屬於北部」的爭論。

對於疫情指揮中心和新聞報導稱，爆發院內感染的醫院位於北部，一名網友12日在PTT發文指出，他一早起來一直看到北部醫院出事嚇了一跳，並一直在想，公布足跡時不知道是位在台北還是新北，結果一看卻發現是桃園，他還質疑既然發生在桃園，為何要說是北部？

對此，有些網友表示，「真的，超好笑，故意推給台北」、「如果是台北或新北就會直接寫出來了」、「台北就寫台北，新北也是，桃園就北部，這三小邏輯」、「南部醫院還想推給台北背鍋」、「桃園就桃園，還牽拖台北、新北、基隆」。

不過，有些網友卻針對原PO的邏輯和立場反酸，「不然桃園是南部嗎？」、「北中南，桃園不是北部那算哪一部？中部？南部？」、「桃園機場比松山緯度還高好嗎」、「桃園就北部阿，阿不然什麼部？笑死」。

(中時新聞網)