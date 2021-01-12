日本7日針對新冠肺炎疫情嚴峻的首都圈1都3縣發布緊急事態宣言後，其他地區疫情難抑制，政府預定明天宣布將大阪、京都、兵庫、愛知等7府縣也納為緊急事態宣言的對象。

日本放送協會（NHK）報導，為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，首相菅義偉於7日針對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布緊急事態宣言，宣言期間至2月7日為止。

菅義偉今天在政府與執政黨聯絡會議上表示，鑑於大阪府、京都府、兵庫縣等地疫情擴大，因此考慮擴大緊急事態宣言的對象地區，宣言期間也至2月7日為止。

日本政府預定明天追加關西地區的大阪府、京都府、兵庫縣以及愛知、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣等7府縣為緊急事態宣言的對象。

日本緊急事態宣言是根據新型流感對策特別措施法所發布的。菅義偉預定明天下午向專家諮詢委員會詢問追加緊急事態宣言對象的適當性。在向國會做事前報告後，預定明晚召開政府防疫對策本部會議，正式發布緊急事態宣言，然後召開記者會向民眾說明。

關西地區的3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣）知事本月9日以醫療體制緊迫等因素為由，要求中央政府將這些府縣納為緊急事態發布的範圍。

愛知縣知事大村秀章、岐阜縣知事古田肇今天與經濟再生大臣西村康稔舉行視訊會議，也要求中央政府將這兩縣納為緊急事態宣言發布的範圍。

關東地區的櫪木縣知事福田富一今天與西村舉行電話會談，要求將櫪木縣納為緊急事態宣言發布的對象。福岡縣議會也進行同樣要求。

(中央社)