41歲日本AV天王清水健，擁有健壯體格與過人精力，還不藏私地時常在網上分享拍攝AV的幕後祕辛，其推特(Twitter)吸引近50萬人追蹤。然而他日前就在網上PO出一張照片，透露為了拍AV而自掏腰包購買保險套，數量之多更是讓網友看了驚呆！

清水健近日在推特PO出一張滿滿都是保險套的照片，哭笑不得地寫下，這是拍攝AV所需要的保險套，全部都是他自掏腰包買的，金額還真不少呢。而清水健的這則PO文也引來大批網友好奇提問，想知道這42盒保險套究竟是1天份的量？還是１次拍攝的量？甚至還有人讚嘆清水健不愧是專業人士，連套子用量也是驚人的多。

身為萬人斬的清水健，不管工作還是私生活都相當保護女生，過去曾在書中直言：「拒戴保險套的男人是貨真價實的渣男。」因為不戴套的性行為不只會懷孕，還有傳染性病的風險。

清水健也奉勸廣大女性，如果遇到一個男人跟妳說因為經濟能力等因素，現在還無法娶妳，卻又拒戴保險套，甚至說出「戴套會軟掉」之類的話，請勇敢跟他分手吧，因為這只是男人想無套做愛的謊言。

(中時新聞網)