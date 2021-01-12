熱播影集《王冠》導演克利斯蒂安施沃喬夫（Christian Schwochow）最近新片《偷畫男孩》，驚人拍出納粹「禁畫令」的風聲鶴唳，不僅連獲德國奧斯卡、巴伐利亞等電影獎肯定，更跨國勇奪荷蘭海邊電影節最佳影片大獎。

「每個成功的男人背後都有一個偉大的女人」，有趣的是，施沃喬夫背後的女人正是他的母親希爾德（Hilde Schwochow）。除了母編子導大搶票房及收視外，母親更連續編寫5部電影及多部影集，力助兒子5度勇奪最佳導演大獎，在德國影壇蔚為佳話。

《偷畫男孩》改編自世界五十大小說〈德語課〉，施沃喬夫13年前重讀時雖感興奮，卻對題材巨大感到猶豫，然而母親一句「為什麼不？」激勵了他，更出手協助他改編，終於將之搬上大銀幕，並獲媒體推崇「精彩亮眼」。

《偷畫男孩》吸引了德國影帝烏里諾森（左）、奧地利影帝托拜亞斯莫瑞提慕名出演。（海鵬提供）

克利斯蒂安施沃喬夫出生於德國的呂根島。記者出身的他，後來立志轉當導演，並轉赴巴登符騰堡電影學院攻讀。「在學」第一支短片《瑪塔和她會飛的祖父》即為母親希爾德和他共同編寫，從此開啟兩人至今長達15年的合作，期間除完成包括施沃喬夫的首部電影等5部劇情長片外，更編寫出許多膾炙人口的影集，曾創吸睛七百萬觀眾的驚人紀錄。

施沃喬夫母子擅長將歷史融入故事，作品除劇情高潮迭起外，更常賦予歷史新解，令觀眾眼睛一亮。在德國享有盛名的母親希爾德，更傾注其深厚編劇功力，發功助導演兒子5度勇奪最佳導演大獎。施沃喬夫近來獲Netflix之邀執導熱播影集《王冠》，聲名遠播全球，母親希爾德功不可沒。

《偷畫男孩》片中描繪了親情與友情在當下所遭受的扭曲，並與《錫鼓》、《再見列寧》及《竊聽風暴》等經典戰後反思電影相提並論，被形容是「力道強勁的電影」。施沃喬夫坦承，之所以重新拍攝《偷畫男孩》，肇因全球近年民粹主義抬頭，讓他憂心社會的走向，希望藉此喚醒人們再次反思納粹教訓並隨時保持警惕。電影除榮獲德國奧斯卡雙料大獎提名，更勇奪荷蘭海邊電影節最佳影片等多項國際大獎。該片本周五（15日）全台上映。

(中時 )