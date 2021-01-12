國泰人壽與永聯物流開發共同出資，雙方於今(12日)舉行簽約儀式，宣布與國立臺北大學合作，共同打造「臺北大學建國校區產業研發中心BOT案」，力拼2025年完工啟用。

國壽表示，這是國內首宗產業研發中心BOT案，引入國泰產業研發中心資金及營運管理，將興建地上12樓、地下2樓的產業研發中心大樓，前期鎖定「金融科技」、「都市發展與不動產」、「新零售與供應鏈管理」及「數位數據與科技發展」四項領域，達到促進資產活化、人才培育與產業推動的目標。

這場簽約典禮包括財政參事王秀時、臺北大學校長李承嘉、國泰人壽董事長黃調貴、國泰產業研發中心董事長張仁和等貴賓蒞臨，為產、官、學共同合作推動BOT案開啟嶄新一頁；這起產業研發中心新建營運移轉案是地上權限50年，將投入45億元進行開發，預計創造3000個就業機會。

張仁和表示，國壽配合國家發展計畫，以壽險資金擴大參與重大公共建設，看好臺北大學學術研究品質及人才培育能量，因此，投資並深耕產學合作發展增進公共利益。

李承嘉表示，本案歷經7年半規劃，感謝國泰響應產業研發中心BOT案，除了擴大產學研發效益之外，就財務收益而言，臺北大學除了興建期間進帳新臺幣5億元開發權利金，預估營運期間每年土地租金與營運權利金收入至少4645萬元，對於建立永續財務機制、提升教學研究都是重大助力。

(中時 )