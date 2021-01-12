《今際之國》板垣李光人神還原漫畫天才美型男「諾曼」。（甲上提供）

改編自全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫《約定的夢幻島》首部電影在日本上映首週末締造3.7億日圓(約台幣1億)的亮眼票房，超越同檔勁敵《神力女超人1984》兩倍之多，勇奪新片票房冠軍，日前《約定的夢幻島》全新推出的第二季電視動畫火熱開播，讓台日粉絲再次掀起「夢幻島熱潮」。

曾以愛情電影《我想吃掉你的胰臟》一鳴驚人的影壇新星濱邊美波，不僅與廣瀨鈴、橋本環奈、有村架純等實力派女星齊名被譽為「新生代女神」，此次在新作《約定的夢幻島》中更和「日劇女神」北川景子有多場精采對手戲，北川景子也盛讚濱邊：「她在片中是率領『食用兒童』的領導人之一，她很迅速地就跟現場的小演員們打成一片，成為孩子們崇拜的對象，但又會稍微保持適度的距離，是個演技非常成熟的演員。」

濱邊美波笑稱自己是原著漫畫狂粉，她說：「我不只買了單行本，連電子書、連載都買了，原本是看畫風很可愛試看一下，沒想到故事驚悚懸疑又黑暗，這種完全無法預料劇情走向的反差感，看了就停不下來了！」而近日以電視劇《今際之國的闖關者》打響名號的板垣李光人和以《小偷家族》走紅童星城檜吏在片中與濱邊美波並稱「滿分三人組」。

導演平川雄一朗表示：「他們為了追上濱邊美波的演出有極大的進步，而板垣李光人成功演出角色『諾曼』溫柔又堅強的氛圍，可以感覺到他在片中是舉足輕重的角色。」而電影更找來被譽為「平成潛力網路三大女歌手」之一的神秘女聲「永遠是深夜有多好」唱紅電影主題曲，短短不到一個月狂吸超過700萬次瀏覽。電影將於20日全台上映。

(中時 )