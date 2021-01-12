不知從何時開始，「三年之痛、七年之癢、十年之約」成了許多戀人普遍認同的感情三大關卡，不過有些人在結婚後反倒是越發撒嬌，尤其是這4生肖，在一起越久，越黏另一半。

生肖馬：

鼠馬的人性格固執、事業心強，一旦遇上心儀的對象就會用心經營這段感情，他們對戀人十分忠誠，即便對方不比自己優秀，但他們也不會嫌棄對方，反而婚後愛的越久、越撒嬌。

生肖豬：

屬豬的人做事踏實能幹，對待身邊朋友也十分真誠，面對感情也會全心全意對待，婚後的他們在另一半面前經常像個孩子一樣幼稚，但這只是他們想把最真實的一面展現給對方看。

生肖兔：

屬兔的人個性溫柔體貼，就算別人得罪他，他也不會有報復心理，面對感情，他們更是全心付出，婚後不但喜歡黏著另一半，還越發撒嬌，就算出去吃飯也喜歡挽著對方的手高調曬恩愛。

生肖鼠：

屬鼠的人聰明絕頂，有很強的理財意識，雖然本身不善言辭，但是經常用行動證明自己對另一半的愛意，婚後也喜歡黏著另一半，在一起越久感情越黏膩。

(中時新聞網)